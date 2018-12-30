Украинка Калинина с треском покинула престижный турнир в Китае

107-я ракетка мира украинка Ангелина Калинина не смогла пробиться в основную сетку турнира серии WTA International в китайском Шэньчжэне.

Украинка в финале квалификации проиграла сербской теннисистке Иване Йорович, которая занимает сто тридцать первое место в мировом рейтинге, со счетом 0:6, 7:5, 0:6.

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Игра продолжалась 2 часа. В первом и третьем сете украинка проиграла все свои подачи, а во второй партии сама сделала 4 брейка.

Таким образом, в основе турнира в Шэньчжэне не сыграет ни одна украинка. Калинина будет выступать в парных соревнованиях вместе с японкой Нао Хибино. Первыми соперницами украино-японского дуэта станут немка Татьяна Мария и француженка Полин Парментье.

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