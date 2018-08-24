Украинка Калинина сенсационно вышла в основную сетку US Open-2018

Ангелина Калинина переиграла американку Джейми Форлис и вышла в основную сетку последнего в сезоне турнира Большого Шлема – US Open-2018.

Матч продолжался 2 часа и 10 минут. За это время Калинина 2 раза подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. В свою очередь, австралийка сделала 1 эйс при 3 "двойных" и выиграла 2 гейма на приеме– 3:6, 6:2, 6:1.

Читайте также: Украинские теннисистки получили соперниц в первом круге US Open-2018

21-летняя Калинина стала уже третьей украинкой, которая в этом году дебютирует в основе на мейджоре. В Мельбурне свои первые матчи на взрослом Шлеме сыграла Марта Костюк, а в Нью-Йорке готовится к дебюту Даяна Ястремская.

Ангелина Калинина – Джейми Форлис 2:1 (3:6, 6:2, 6:1)

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24