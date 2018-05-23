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Украинка Калинина удачно стартовала в квалификации Roland Garros

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Ангелина Калинина
Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина удачно стартовала в квалификации Roland Garros, обыграв американку Даниэль Лао.

Калинина на игру потратила один час и 13 минут, справившись за два сета. При этом украинка проиграла свои две первые подачи, однако сумела собраться и выиграла пять следующих геймов подряд.

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Второй сет Калинина тоже начала со взятого гейма (следовательно за игру количество геймов подряд у нее достигло шести). Все, что смогла ее соперница, – взять свою подачу. После этого украинка снова забрала все пеять геймов, которые были в сете, выиграв матч. При том, что в последнем гейме американка трижды могла реализовать брейк-пойнт.

Ангелина Калинина – Даниэль Лао 2:0 (6:2, 6:1)

Теперь в следующем матче 24 мая Калинина сыграет с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой. До этого девушки встречались лишь один раз – в 2013 году победу одержала Крейчикова. Победительница пары выйдет в финал квалификации Roland Garros

К слову, Марта Костюк тоже выиграла стартовый матч квалификации Roland Garros.

 

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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