Украинка Костевич победила в финале Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене
На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который состоялся в немецком Мюнхене, украинская спортсменка Елена Костевич завоевала сразу две золотые награды.
Сначала украинка победила в финале Кубка мира по пулевой стрельбе в дисциплине "пневматический пистолет, 10 метров".
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Впоследствии она одержала победу в этой же дисциплине в паре с Олегом Омельчуком.
Источник: 24 Канал
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