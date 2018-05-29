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Украинка Костевич победила в финале Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене

12 Читати новину українською
Елена Костевич
Елена Костевич

На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который состоялся в немецком Мюнхене, украинская спортсменка Елена Костевич завоевала сразу две золотые награды.

Сначала украинка победила в финале Кубка мира по пулевой стрельбе в дисциплине "пневматический пистолет, 10 метров".

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Впоследствии она одержала победу в этой же дисциплине в паре с Олегом Омельчуком.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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