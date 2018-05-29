Украинка Костевич победила в финале Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене

На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который состоялся в немецком Мюнхене, украинская спортсменка Елена Костевич завоевала сразу две золотые награды.

Сначала украинка победила в финале Кубка мира по пулевой стрельбе в дисциплине "пневматический пистолет, 10 метров". Читайте также: Сенсация на Roland Garros: украинка Козлова обыграла прошлогоднюю победительницу турнира Впоследствии она одержала победу в этой же дисциплине в паре с Олегом Омельчуком.