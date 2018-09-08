Украинка Костевич стала чемпионкой мира по стрельбе, победив в финале россиянку
Украинская спортсменка Елена Костевич завоевала золотую медаль чемпионата мира по спортивной стрельбе. Костевич набрала 37 баллов и стала лучшей в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров.
В финале Елена показала одинаковую сумму с россиянкой Виталиной Бацарашкиной – по 37 очков. В дополнительных сериях украинка с результатом 4+4+3 вырвала победу у россиянки (4+4+2). Бронза досталась Дорен Веннекамп из Германии.
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Отметим, что эта медаль помогла украинке завоевать лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. Ранее Павел Коростылев завоевал первую олимпийскую лицензию для сборной Украины.
Напомним, что Елена Костевич является трехкратной медалисткой Олимпийских игр. В ее активе золото Афин-2004 (пневматический пистолет 10 м), а также серебро (пневматический пистолет 10 м) и бронза (пистолет 25 м) Лондон-2012.
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