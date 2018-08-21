Украинка Костюк на US Open сыграет с Ивахненко из Ялты, которая приняла российское гражданство
В первом круге квалификации US Open 16-летняя украинка Марта Костюк встретится с бывшей соотечественницей, а после аннексии Крыма Россией – российской гражданкой Валентиной Ивахненко.
25-летняя Ивахненко, которая в 2014 году представляла Украину (она родилась в Ялте в 1993 году), сейчас занимает 170-е место в рейтинге WTA. Марта Костюк в этом рейтинге находится на 133-й позиции.
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Матч запланирован на 18:00 часов вторника, 21 августа.
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Источник: 24 Канал
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