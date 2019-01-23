Украинка Костюк с победы стартовала на престижном турнире в Берне

Украинка Марта Костюк вышла во второй круг турнира серии ITF в городе Берне (Австралия) с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В первом круге украинка одержала победу над представительницей Тайваня Чжан Кайчжень – 6:3, 6:4.

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Матч продолжался 1 час и 3 минуты. За это время Костюк выполнила 2 подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок. Ее соперница сделала 1 эйс, а также 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру.

Во втором круге Марта сыграет против 17-летней китаянки Ван Сиюй. Также 22 января 16-летняя украинка вышла в четвертьфинал парного разряда в Берне.

Напомним, накануне первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

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