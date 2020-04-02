Украинка, которая обслуживала больных коронавирусом в Италии, скрыла это на границе
Женщина, которая работала в итальянской клинике, прилетела в Румынию на самолете, а в Украину приехала на такси. Пограничникам о контакте с больными коронавирусом она не сказала ничего.
Всего за месяц пограничники провели скрининг 2,2 миллиона граждан. Однако только у 52 обнаружили повышенную температуру. Ни один из этих 52 граждан, как оказалось после дальнейшего тестирования, не был болен коронавирусом. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина председатель ГПСУ Сергей Дейнеко.
К теме Лучше бы не общий карантин, а принудительная обсервация прибывших из-за рубежа, – Дейнеко
В Госпогранслужбе объясняют: такое малое количество людей с температурой из-за того, что многие из прибывших шли на хитрости. Люди пьют жаропонижающие препараты и скрывают важную информацию.
Человек приезжает, у него вроде все нормально, а потом через несколько часов он обращается к врачу. Понятно, что задача человека – въехать в страну. Вот у нас был случай, когда украинка, которая в Италии обслуживала зараженных коронавирусом в клинике, прилетела в Румынию на самолете, а оттуда на такси приехала в Украину и ничего не сказала. Вот как можно так к этому относиться, каким нужно быть человеком – вообще мозгов не иметь?
– рассказал Дейнеко.
Скрининг проводят два экипированных пограничника. Если обнаруживают людей с признаками заболевания, то сразу привлекают медиков. В Госпогранслужбе объясняют: нельзя в страну не пустить гражданина Украины, согласно Конституции, несмотря на то болен он или здоров.
Кто может попасть на территорию Украины:
- граждане Украины;
- иностранцы, у которых есть вид на жительство в Украине;
- те, у кого или родители, или дети – граждане Украины;
- аккредитованные сотрудники дипломатических миссий.
С 12 марта – дня объявления карантина – пограничники пропустили на территорию Украины 650 тысяч граждан. С 27 марта закрыты границы и запрещены все пассажирские перевозки. С этого времени дипломатам удалось вернуть в Украину 145 тысяч человек.
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