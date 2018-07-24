Украинка Козлова успешно стартовала на турнире WTA в России
Екатерина Козлова сумела переиграть итальянку Мартину Тревизан в 1/16 финала турнира WTA в Москве.
Теннисный поединок длился почти полтора часа. Козлова выполнила 5 брейков, а на своей подаче проиграла итальянке 3 гейма.
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В 1/8 финала Екатерина Козлова сыграет с победительницей матча Ализе Корне и Лауры Зигемунд.
Напомним, что грунтовый турнир Moscow River Cup – WTA International с призовым фондом $ 750,000 впервые проводится в Москве и продлится до 29 июля.
Екатерина Козлова (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) 2:0 (6:3, 6:4)
Источник: 24 Канал
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