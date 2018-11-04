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      Украинка Козлова уступила в финале престижного турнира в Торонто

      16 Читати новину українською
      Екатерина Козлова
      Екатерина Козлова / btu.org.ua

      Украинка теннисистка Катерина Козлова уступила Кирин Леуман в финале турнира серии ITF В Торонто, Канада.

      Екатерина Козлова – Кирин Лемуан 0:2 (2:6, 3:6)

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      В первой партии Лемуан лидировала с двойным брейком 5:0, Козлова один брейк отыграла, однако далее снова потеряла гейм на подаче. Во втором сете украинка отыграла два брейка (с 0:4 перевела игру на 3:4), но сравнять счет не сумела. Еще один брейк для голландки, которая затем успешно подала на титул.

      Данный финал стал для 24-летней украинки первым на турнирах ITF в текущем сезоне, однако в феврале она провела дебютный финал в WTA-туре, уступив в решающем матче соревнований в Тайбэе.

      Лемуан выиграла крупнейший титул в карьере и провела вторую встречу с представительницей Украины на турнире в Торонто.

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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