Украинка Козлова уверенно вышла в полуфинал турнира в Канаде

Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела 2 ноября четвертьфинальную стадию турнира ITF в Торонто (Канада).

Во втором сете украинская теннисистка не удержала уверенное преимущество, ведя со счетом 3:0, после чего проиграла шесть из семи следующих геймов.

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В решающем сете Козлова повела 4:1, выиграв два гейма на подаче француженки, затем соперницы обменялись брейками, а на своей подаче Екатерина отыграла у Рекс три брейк-поинта и реализовала первый же матчбол.

За место в финале Козлова поспорит с победительницей встречи между Кимберли Циммерман из Бельгии и француженкой Джессикой Понше.

Екатерина Козлова – Шеразад Рекс 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)

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