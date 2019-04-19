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      Украинка Квитка Цисык, которая своим голосом покорила весь мир

      Сделано в Украине 26 Читати новину українською

      В 1980 годах голос Квитки Цисык ошеломил украинцев, как и ее необычная аранжировка всем известных песен. Первыми альбомами украинских песен, которые своим качеством не уступали альбомам Мадонны или Джона Леннона, были именно ее "Песни Украины" и "Два цвета".

      Детство певицы

      Квитка Цисык – дочь украинских эмигрантов, родилась в США, там и прожила всю свою жизнь. В детстве была пластункой – ездила в лагеря в горы, там изучала украинские песни и обычаи.

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      Полное имя певицы – Квитослава. Однако мировую известность она получила под псевдонимом Кейси. Сама же называла себя студийной певицей, имея в виду, что на улице к ней не подходят за автографами, но каждый знает ее голос.

      Квітка Цісик

      Юная Квитка Цисык, член Пласта

      Украинка – голос мировых брендов

      Много лет она записывала рекламные ролики для топовых брендов. Иногда ее день был расписан с самого утра и до середины ночи. В очередь выстраивались такие компании, как McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, American и Delta Air Lines и десятки других. Их было так много, что во время интервью Квитке даже было сложно выбрать какой-то джингл.

      В 1981 певица подписала контракт с компанией Ford и в течение следующих 17 лет оставалась бренд-голосом авто-гиганта. Продюсеры подсчитали, что за время рекламной кампании слоган в исполнении Квитки прозвучал более 20 миллиардов раз.

      Смотрите видео: реклама Ford с участием Квитки Цисык

      На вопрос, как молодым людям достичь успеха, давала два совета: иметь какую-то мечту и верить в себя.

      Квитка и Украина

      В 1983 году певица впервые приехала в Украину. Здесь ее голос уже знали: кассеты подпольно привозили из командировок и переписывали на магнитофонах. Впрочем, визит не был публичным – они с мамой прошлись по родным улочкам, зашли в собор святого Юра и встретились с родственниками.

      Квітка Цісик

      В Украине песни Квитки были запрещены

      В конце 1980-х годов, берясь за запись новой пластинки, Квитка даже не вернула затраты за предыдущую. В конце концов, 9-летняя пауза между двумя альбомами как раз имела финансовую подоплеку. Поэтому в интервью просила не переписывать ее пластинки.

      Если вы любите мою музыку, если вы хотите слышать вновь и больше ее, то нужно покупать, чтобы я могла покрыть расходы за нее,
      – просила она

      Квитка очень хотела поехать на фестиваль Червона Рута 1989 года и даже начала вести переговоры с организаторами. Но после просьбы обратиться к адвокату, чтобы уладить все юридические дела, те бесследно исчезли. Она так и не поняла, что могло их так напугать и почему так резко оборвалось общение.

      Второй раз она уже так и не наведалась. В 1992 году у нее диагностировали рак молочной железы. С болезнью Квитка боролась семь лет, однако реализовать еще один проект – записать пластинку с украинскими колыбельными – так и не успела. Певица умерла 29 марта 1998 года в Нью-Йорке. До своего 45-летия она не дожила всего лишь пять дней.

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      Теги: Новости Украины Новости США Музыка История Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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