Украинка Лискун прошла в финал чемпионата мира по прыжкам в воду в Киеве
В Киеве завершились предварительные соревнования юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, где впервые представители страны-хозяйки турнира попали в тройку сильнейших в этом турнире.
Капитан юношеской сборной Украины София Лискун выполняла элемент категории А, то есть сальто в прямом положении. За свой прыжок спортсменка получила 405.15 баллов, что позволило ей занять 3 место в квалификации.
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Опередить украинку смогли только две китаянки – Шань Линь (445,40) и Жуй Чжан (421,00).
22-й чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров начался в Киеве 22 июля и продлится до 29 июля.
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Источник: 24 Канал
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