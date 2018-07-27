Украинка Лискун прошла в финал чемпионата мира по прыжкам в воду в Киеве

В Киеве завершились предварительные соревнования юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, где впервые представители страны-хозяйки турнира попали в тройку сильнейших в этом турнире.

Капитан юношеской сборной Украины София Лискун выполняла элемент категории А, то есть сальто в прямом положении. За свой прыжок спортсменка получила 405.15 баллов, что позволило ей занять 3 место в квалификации.

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Опередить украинку смогли только две китаянки – Шань Линь (445,40) и Жуй Чжан (421,00).

22-й чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров начался в Киеве 22 июля и продлится до 29 июля.

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