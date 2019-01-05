Украинка Лопатецкая будет бороться за третий титул в карьере

Лучшая юниорка Украины в 2018 году Дарья Лопатецкая вышла в свой третий в карьере финал.

15-летняя теннисистка в полуфинале турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов в Гонконге обыграла чешку Монику Килнарову – 6:3, 6:3.

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Лопатецкой понадобилось полтора часа для победы, и за это время она подала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-поинтов, при этом проиграв один гейм на своей подаче.

В финале соперницей 15-летней украинки станет еще одна чешка Барбора Штефкова, которая в своем полуфинале победила шестую сеяную Лян Эньшуо из Тайваня.

Напомним, что в прошлом году Дарья выиграла два турнира ITF Pro Circuit с призовым фондом в 15 тысяч долларов в турецкой Анталье и венгерском городе Байя.

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