14:42
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Украинка Лопатецкая вторую неделю подряд сыграет в полуфинале престижного турнира

      12 Читати новину українською
      Дарья Лопатецкая
      Дарья Лопатецкая / btu.org.ua

      Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла десятый матч подряд на соревнованиях в Китае.

      В четвертьфинальном матче турнира ITF World Tennis Tour Украинская теннисистка, которая попала в основную сетку из квалификации, за 2 часа 15 минут обыграла шестую сеяную японку Май Минокоси: 3:6, 6:1, 6:1.

      Читайте также: Свитолина узнала имя соперницы в первом круге Australian Open-2019

      По ходу встречи Лопатецкая при одном эйсе в активе допустила семь двойных ошибок, а также реализовала семь из двенадцати брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.

      В полуфинале 15-летняя харьковчанку ждет четвертая ракетка турнира – 29-летняя Чагла Буюкакчай из Турции, которая в 2016 году поднималась на 60-ю строчку в мировом рейтинге, а сейчас находится в конце третьей сотни.

      Напомним, что на прошлой неделе Дария выиграла первый турнир в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Теннис Спорт Дария Лопатецька
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Иоланда Хадид празднует 55 лет: 4 секрета красоты экс-модели
      сегодня , 14:01 Иоланда Хадид празднует 55 лет: 4 секрета красоты экс-модели
      Юлія Девда 74
      Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      сегодня , 12:00 Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      Олексій Чибісов 1820
      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      сегодня , 10:00 Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      402
      Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      сегодня , 11:00 Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      Павло Казарін 300
      Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      сегодня , 08:56 Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      Ірина Поліщук 690
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Хоккей: "Далласу" хватило единственной шайбы для победы над "Рейнджерс"
       14 декабря 2011 , 10:49
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      Соса не сыграет на ЧМ-2014 - финальная заявка Аргентины
       3 июня 2014 , 08:49
      "Динамо" претендует на защитника сборной Уругвая
       21 января 2015 , 11:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук