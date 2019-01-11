Украинка Лопатецкая вторую неделю подряд сыграет в полуфинале престижного турнира

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла десятый матч подряд на соревнованиях в Китае.

В четвертьфинальном матче турнира ITF World Tennis Tour Украинская теннисистка, которая попала в основную сетку из квалификации, за 2 часа 15 минут обыграла шестую сеяную японку Май Минокоси: 3:6, 6:1, 6:1.

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По ходу встречи Лопатецкая при одном эйсе в активе допустила семь двойных ошибок, а также реализовала семь из двенадцати брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.

В полуфинале 15-летняя харьковчанку ждет четвертая ракетка турнира – 29-летняя Чагла Буюкакчай из Турции, которая в 2016 году поднималась на 60-ю строчку в мировом рейтинге, а сейчас находится в конце третьей сотни.

Напомним, что на прошлой неделе Дария выиграла первый турнир в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов.

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