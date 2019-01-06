Украинка Лопатецкая выиграла третий титул в карьере
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла третий титул на профессиональном уровне. В финале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $ 25,000 украинская теннисистка за полтора часа обыграла представительницу Чехии Барбору Штефкову.
Украинская теннисистка сумела победить в двух сетах 6:4, 6:2.
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На протяжении встречи Лопатецкая один раз подала навылет при одной двойной ошибке, реализовала пять из восьми брейк-поинтов и проиграла два гейма на собственной подаче.
Этот титул стал для 15-летней харьковчанки первым на турнирах с подобным призовым фондом и третьим в профессиональной карьере. В прошлом году Дарья стала чемпионкой 15-тысячников ITF Pro Circuit в Анталье и Байе.
За победу на турнире в Гонконге Лопатецкая получит 50 очков в зачет рейтинга WTA.
Напомним, что в полуфинале турнира ITF в Гонконге Дарья обыграла чешку Монику Килнарову – 6:3, 6:3.
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