Украинка Лопатецкая вышла в полуфинал престижного 25-тысячника в Гонконге

Украинка Дарья Лопатецкая вышла в полуфинал турнира ITF Kidsland Men's and Women's 25K tournament, который проходит в Гонконге.

В четвертьфинальном матче украинская теннисистка за полтора часа справилась с японкой Дзюнри Намигатой – 6:3, 6:3.

Читайте также: Леся Цуренко поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA после победы в Австралии

В ходе встречи Лопатецкая допустила две двойные ошибки, реализовала семь из четырнадцати брейк-поинтов и выиграла пять из девяти геймов на своей подаче.

Соперницей 15-летней харьковчанки в полуфинале станет 19-летняя Моника Килнарова из Чехии, которая потратила два с половиной часа, чтобы победить восьмую сеяную Май Минокоси.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24