Украинка Лопатецкая вышла в полуфинал престижного 25-тысячника в Гонконге
Украинка Дарья Лопатецкая вышла в полуфинал турнира ITF Kidsland Men's and Women's 25K tournament, который проходит в Гонконге.
В четвертьфинальном матче украинская теннисистка за полтора часа справилась с японкой Дзюнри Намигатой – 6:3, 6:3.
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В ходе встречи Лопатецкая допустила две двойные ошибки, реализовала семь из четырнадцати брейк-поинтов и выиграла пять из девяти геймов на своей подаче.
Соперницей 15-летней харьковчанки в полуфинале станет 19-летняя Моника Килнарова из Чехии, которая потратила два с половиной часа, чтобы победить восьмую сеяную Май Минокоси.
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Источник: 24 Канал
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