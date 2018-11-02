Украинка Мотричко возглавила рейтинг Международной федерации шашек

1 ноября 2018 года украинка Виктория Мотричко снова возглавила рейтинг лучших шашисток мира.

Об этом сообщили в Федерации шашек Украины со ссылкой на Международную федерацию шашек.

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С 6 по 11 ноября в китайском городе Лишуи состоится заключительный этап Кубка мира в этом году. После него и будут подведены итоги года.

Отметим, что октябрь 2018 года был плодотворным на победы наших спортсменов. Так на чемпионате Европы по блицу и рапиду, который проходил в конце октября в Нетании (Израиль), отличились двое украинских спортсменов. Виктория Мотричко стала чемпионкой Европы по блицу (5 минут+3 за каждый сделанный ход), а Артем Иванов стал чемпионом Европы по рапиду (15 мин + 5 за каждый сделанный ход).

Напомним, что в прошлом году Виктория была третьей по итогам года в аналогичном зачете.

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