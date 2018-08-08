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Украинка не смогла доиграть теннисный матч на трунире WTA в Монреале

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Леся Цуренко получила травму на турнире в Монреале
Леся Цуренко получила травму на турнире в Монреале

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не сумела преодолеть второй круг Открытого чемпионата Канады по теннису.

По ходу первого сета Цуренко уступала 2:5, но взяла два гейма подряд, не дав сопернице заработать сетбол. Подавая при счете 4:5, украинка уступала 0:40 в своем гейме. Лесе удалось отыграть два сетбола, а вот с третьей попытки Суарес-Наварро оформила партию в свою пользу.

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Во второй партии теннисистки брали свои подачи, в пятом гейме Леся не сумела реализовать 2 брейкпоинта. Далее она воспользовалась медицинским перерывом, после чего отказалась от продолжения поединка.

Для теннисисток это был четвертый очный поединок. Украинка одержала победу в их первой встрече в 2012 году в Бостаде, в 2015-м в Пекине не смогла доиграть матч, а в прошлом сезоне победила в противостоянии в Ухане.

Карла Суарес-Наварро – Леся Цуренко 6:4, 3:2 отказ Цуренко

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Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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