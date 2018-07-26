Украинка Ольга Харлан выиграла Кубок мира по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла Кубок мира. Для 27-летней спортсменки это уже третий Кубок мира.

Харлан набрала 190 очков, что позволило ей возглавить рейтинг FIE.

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При этом украинка не выиграла двух главных соревнований – чемпионат Европы и мира. При этом Харлан была действующей чемпионкой мира. В 2018 году она стала лишь 17-й. Однако первое место в рейтинге ей принесли победы на этапе Кубка мира в Синт-Никласе, гран-при Мехико и Сеула, а также второе место на этапе в Тунисе.

Стоит отметить, что для Харлан это уже третья победа в Кубке мира. До этого она находилась на первом месте в рейтинге в 2013 и 2014 годах.