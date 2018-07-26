Украинка Ольга Харлан выиграла Кубок мира по фехтованию
Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла Кубок мира. Для 27-летней спортсменки это уже третий Кубок мира.
Харлан набрала 190 очков, что позволило ей возглавить рейтинг FIE.
Читайте также: Беленюк победил на престижных соревнованиях
При этом украинка не выиграла двух главных соревнований – чемпионат Европы и мира. При этом Харлан была действующей чемпионкой мира. В 2018 году она стала лишь 17-й. Однако первое место в рейтинге ей принесли победы на этапе Кубка мира в Синт-Никласе, гран-при Мехико и Сеула, а также второе место на этапе в Тунисе.
Стоит отметить, что для Харлан это уже третья победа в Кубке мира. До этого она находилась на первом месте в рейтинге в 2013 и 2014 годах.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Давиде Вальсекки стал новым резервным пилотом Lotus F1 Team30 января 2013 , 04:16
Элина Свитолина остановилась в шаге от финала Nürnberger Gastein Ladies21 июля 2013 , 14:36
Фоменко: Вы же видите, что происходит в стране25 февраля 2014 , 19:29
Луганская "Заря" может переехать в Винницу или Житомир8 ноября 2014 , 13:20