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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинка отметилась героическим поступком на ЧЕ-2018 по легкой атлетике: фото

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Наталья Прищепа
Наталья Прищепа

Действующая чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа продемонстрировала настоящее спортивное благородство во время своего забега в квалификации континентального первенства-2018 в Берлине.

Украинка выходила на старт в статусе единоличного лидера забега, единственной выбежав с 2 минут в текущем сезоне. В итоге, Прищепа без проблем финишировала первой – 2:04.07 и прошла в полуфинал, пишет Xsport.

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Вот только во время забега в борьбе с француженкой Клаудией Саундерс 22-летняя бельгийка Рене Эйкенс упала на беговую дорожку. На тот момент Эйкенс бежала на четвертой позиции и пыталась прорваться в тройку лидеров, которые квалифицируются в полуфинал.

Бельгийка была настолько расстроена падением, что начала плакать прямо на дорожке, но украинка Прищепа вернулась после финиша и под аплодисменты публики помогла своей сопернице подняться и завершить забег.

 

Friendship. @netali_pryshchepa #EC2018 #Berlin #athletics

Публикация от European Athletics (@europeanathletics)

Отметим, что кроме Прищепы в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 800 метров также квалифицировалась Ольга Ляхова. Полуфиналы стартуют в 21:55 по Киеву в среду, 8 августа.

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Теги: легкая атлетика Новости спорта
Источник: 24 Канал
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