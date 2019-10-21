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      Украинка переделывает рекламные баннеры в эксклюзивные сумки: впечатляющее видео

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      Все до последнего клочка получает новую жизнь. Переселенка из Макеевки Екатерина Уварова выпустила больше сотни видов продукции, а ее вещи уже полюбили в Германии. Чем студентка хочет покорить Европу и чему научить украинцев – читайте в материале 24 канала.

      Начала девушка с футболок и свитшотов с эксклюзивными принтами. Весной даже приняла участие в фэшн-показах с социальной коллекцией для моделей на колясках.

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      Уникальные сумки из рекламных баннеров

      Теперь за главную составляющую – экология.

      Некоторые подходят с экологической точки зрения. Они не хотят засорять нашу землю, природу. А другие подходят к этому с фаном. То есть, например, покупают баннеры с мультяшными героями или же с политическими партиями,
      – отметила основательница бренда.

      Ткань прочная – на свалках разлагается больше века. А после переработки это эксклюзивные вещи, которые прослужат человеку столько же времени.


      Материал, из которого изготавливают эксклюзивные сумки

      В Европе экомода уже не нуждается в рекламе, поэтому Екатерина нацелена на западный рынок. Украинцев же студентка пока только учит любить окружающий мир.

      Идеи Кати поддержала мама. Она сама предпринимательница, хотя и в другой сфере. Учится у дочери продвигать бизнес онлайн. Помогает с бухгалтерией и предупреждает о рисках – война заставила начинать дело на новом месте с нуля.

      Катерина Уварова
      Основательница бренда Екатерина Уварова

      "В плане переезда – все там (в Макеевке – 24 канал) осталось. Квартира до сих пор закрыта, родители приезжают, чтобы полить цветы. Машина стоит грузовая", – рассказала Юлия Уварова.

      blog_ava
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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Бизнес Новости Харькова
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