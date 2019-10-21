Украинка переделывает рекламные баннеры в эксклюзивные сумки: впечатляющее видео

Все до последнего клочка получает новую жизнь. Переселенка из Макеевки Екатерина Уварова выпустила больше сотни видов продукции, а ее вещи уже полюбили в Германии. Чем студентка хочет покорить Европу и чему научить украинцев – читайте в материале 24 канала.

Начала девушка с футболок и свитшотов с эксклюзивными принтами. Весной даже приняла участие в фэшн-показах с социальной коллекцией для моделей на колясках.

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Уникальные сумки из рекламных баннеров

Теперь за главную составляющую – экология.

Некоторые подходят с экологической точки зрения. Они не хотят засорять нашу землю, природу. А другие подходят к этому с фаном. То есть, например, покупают баннеры с мультяшными героями или же с политическими партиями,

– отметила основательница бренда.

Ткань прочная – на свалках разлагается больше века. А после переработки это эксклюзивные вещи, которые прослужат человеку столько же времени.



Материал, из которого изготавливают эксклюзивные сумки

В Европе экомода уже не нуждается в рекламе, поэтому Екатерина нацелена на западный рынок. Украинцев же студентка пока только учит любить окружающий мир.

Идеи Кати поддержала мама. Она сама предпринимательница, хотя и в другой сфере. Учится у дочери продвигать бизнес онлайн. Помогает с бухгалтерией и предупреждает о рисках – война заставила начинать дело на новом месте с нуля.



Основательница бренда Екатерина Уварова

"В плане переезда – все там (в Макеевке – 24 канал) осталось. Квартира до сих пор закрыта, родители приезжают, чтобы полить цветы. Машина стоит грузовая", – рассказала Юлия Уварова.