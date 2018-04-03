18:54
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинка планирует смертельно опасное покорение вершины Лходзе

55 Читати новину українською
Ирина Галай
Ирина Галай / Red Bull

Ирина Галай, которая в мае 2016 года первой из украинок покорила Эверест, планирует еще одно опасное покорение горной вершины более 8 тысяч метров. Речь идет о горе Лходзе, которая является четвертой по высоте вершиной мира (8516 метров над уровнем моря).

Однако покорение Лходзе в исполнении Ирины Галай будет гораздо более опасное, ведь украинка решила сделать это без использования кислородной маски. А при подъеме на высоту более 8 тысяч метров без кислородной маски начинается так называемая "зона смерти".

Читайте также: Татьяна Яловчак – первая украинка, которая побывала на самых высоких вершинах всех континентов

Если Ирине Галай удастся это сделать, это будет первое для украинских женщин бескислородное восхождение в горную "зону смерти", сообщили в Национальном реестре рекордов Украины.

Ирина Галай 20 мая 2016 года стала первой из украинок, которой удалось покорить Эверест. Ей тогда исполнилось 28 лет. Она живет и работает в Киеве, директор по развитию в компании по продаже нефтепродуктов. Альпинизмом увлеклась в 2013 году.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Автобизнес – это ад, – Илон Маск признался, что ночует на заводе
сегодня, 18:01 Автобизнес – это ад, – Илон Маск признался, что ночует на заводе
164
Тимошенко поймали в Раде в забавной позе: есть фото
сегодня, 17:54 Тимошенко поймали в Раде в забавной позе: есть фото
1037
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук