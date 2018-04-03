Украинка планирует смертельно опасное покорение вершины Лходзе

Ирина Галай, которая в мае 2016 года первой из украинок покорила Эверест, планирует еще одно опасное покорение горной вершины более 8 тысяч метров. Речь идет о горе Лходзе, которая является четвертой по высоте вершиной мира (8516 метров над уровнем моря).

Однако покорение Лходзе в исполнении Ирины Галай будет гораздо более опасное, ведь украинка решила сделать это без использования кислородной маски. А при подъеме на высоту более 8 тысяч метров без кислородной маски начинается так называемая "зона смерти".

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Если Ирине Галай удастся это сделать, это будет первое для украинских женщин бескислородное восхождение в горную "зону смерти", сообщили в Национальном реестре рекордов Украины.

Ирина Галай 20 мая 2016 года стала первой из украинок, которой удалось покорить Эверест. Ей тогда исполнилось 28 лет. Она живет и работает в Киеве, директор по развитию в компании по продаже нефтепродуктов. Альпинизмом увлеклась в 2013 году.