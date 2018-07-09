Украинка победила на теннисном турнире в Риме, обыграв в финале россиянку

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей престижных соревнований категории ITF, проходивших на кортах в Риме.

В финале соревнований Даяна не оставила шансов 17-летней представительнице России Анастасии Потаповой – 6:1, 6:0.



Украинская теннисистка провела на корте меньше часа, и за это время реализовала шесть из семи брейк-поинтов и проиграла сопернице один гейм на своей подаче.

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Это был третий финал для Ястремской в этом сезоне: в мае она проиграла в финале 100-тысячника во Франции, а перед стартом в квалификации Wimbeldon на турнире с аналогичным призовым фондом в Великобритании



Победа в Риме позволит Даяне установить новый рекорд в рейтинге, который обновится в понедельник, 16 июля. На данный момент она занимает 127-ю позициию. Стоит отметить, что в прошлом году на данном турнире праздновала победу другая украинка – Екатерина Козлова.