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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинка получила бронзовую награду Всемирных игр после допинг-скандала

32 Читати новину українською
Дарья Ковалева
Дарья Ковалева

Украинка Дарья Ковалева постфактум стала бронзовым призером Всемирных игр-2017. На соревнованиях во Вроцлаве прошлого года украинка в упорной борьбе заняла четвертое место. Однако теперь ей достанется бронзовая награда.

В допинг-пробе чемпионки немки Лауры Бейтнер нашли запрещенные препараты. После окончательного подтверждения ее лишили золотой медали. Поэтому на первую позицию переместилась американка Келли Кулик, во вторую – колумбийка Клара Герреро, на третью – Дарья Ковалева, сообщили в Спортивном комитете Украины.

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Ее бронза стала 26-й медалью сборной Украины на Всемирных играх.

Отметим, что это первый допинг-скандал в боулинге на международном уровне. Лауру Бейтнер отстранили от участия во всех соревнованиях. В крови немецкой спортсменки нашли гидрохлоротиазид, который считается маскирующим веществом и может использоваться для сокрытия других запрещенных препаратов. Сама Бейтнер вину не признает – мол, принимала только ибупрофен и носовой спрей, не запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.

Сейчас идет еще одно расследование ВАДА о возможном употреблении допинга на Всемирных играх-2017 во Вроцлаве. Речь о тяжелой категории в кикбоксинге, где украинец Роман Головотюк стал бронзовым призером. Если факт употребления допинга будет доказан, наш кикбоксер получит серебро.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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