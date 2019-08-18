Украинка попала в престижный рейтинг инноваторов до 35 лет: она создает ДНК-зоопарк

Украинка Ольга Дудченко вошла в список 35 молодых изобретателей, который обнародовал Массачусетсский институт технологий. Особенность этого рейтинга заключается в том, что в него попадают ученые до 35 лет. Публикуют его ежегодно с 1999 года.

Сейчас Ольге Дудченко – 34 и она является научным сотрудником Бейлорского колледжа медицины (Хьюстон, США) и Университета Райса (также Хьюстон, США).

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Украинка Ольга Дудченко попала в рейтинг инноваторов до 35 лет по версии МИТ

Суть ее инновации заключается в том, что современные машины по секвенированию ДНК работают достаточно быстро, однако они выдают миллиарды хаотично разбросанных фрагментов кода ДНК. Ольга Дудченко сумела упорядочить эти кусочки в правильном порядке, чтобы выявить фактический геном. Следовательно, процесс секвенирования происходит быстрее и дешевле.

Дудченко использует так называемый Hi-C-метод для определения организации хромосом в клетке. Его разработали для изучения того, как складываются хромосомы, чтобы показать, какие фрагменты ДНК находятся физически близко друг к другу. В сочетании с другими методами и алгоритмами, к которым присоединилась украинка, Hi-C помогает упростить сборки геномов.

Сегодня исследовательница вместе с коллегами работает над созданием так называемого ДНК-зоопарка. В 2018 году они уже презентовали первые результаты работы. Цель проекта – расшифровывать геномы животных, которые вымирают, и он касается последовательности хромосом для гепарда, красной панды, бразильского дикобраза и всего 50 видов животных.

По словам ученых, из-за стремительных темпов вымирания видов в мире, возможно, ДНК – единственное, что останется от них однажды. Следовательно, перед ними стоит задача охарактеризовать геном каждого вида на планете. Заметим, что на сайте ДНК-зоопарка публикуют новые данные каждую неделю.

Геном – это полный набор генетической информации организма, закодированной в ДНК.

К слову, недавно украинка Зоя Литвин вошла в пятерку женщин-предпринимателей по версии рейтинга WE Empower UN SDG Challenge. В этот рейтинг попадают женщины, которые воплощают в своей работе цели устойчивого развития ООН.