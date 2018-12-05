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      Украинка попала в топ-5 лучших женщин-арбитров в мире

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      Екатерина Монзуль – в топ-5 лучших женщин-арбитров мира
      Екатерина Монзуль – в топ-5 лучших женщин-арбитров мира

      Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала судейские рейтинги 2018 года: названы лучшие арбитры мира у мужчин и женщин.

      Женский рейтинг возглавила немка Бибиана Штайнхаус, она набрала 138 баллов. Украинка Екатерина Монзуль с 35 баллами расположилась на 5 строчке рейтинга.

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      Монзуль не первый год входит в мировую элиту в женском судейском корпусе. В 2015-м она выиграла опрос IFFHS, в 2014-м была 2-й, в 2017-м – 4-й.

      Что касается арбитров-мужчин, то украинцы могут только мечтать о попадании хотя бы в список номинантов. А победа досталась представителю Аргентины.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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