13:19
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинка, потерявшая руку на заработках в Польше, рассказала, что на самом деле произошло, – СМИ

183 Читати новину українською
Елена Романенко
Елена Романенко / obozrevatel.com

В январе украинка Елена Романенко лишилась руки, работая в прачечной в поселке Любонь в Польше.

Самое страшное то, что больших травм можно было избежать, если бы владелец прачечной не запретил спасателям разрезать машину болгаркой. Мужчина хотел сохранить технику.

Об этом Елена рассказала в своем видеообращении в YouTube, сообщает "Обозреватель".

По ее словам, после двух недель поисков работы ей удалось устроиться в прачечную. "Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. Так часто, что нас перекидывали с одной машины на другую".

Елена вспоминает, что когда одну простынь затянуло в машину, она стала вытаскивать ее рукой. Но машина стала затягивать и саму девушку.

"Я сильно кричала. Ко мне сразу подбежала полька и двое украинок. Женщина-бригадир ни разу не подошла. Минут через 20 приехали спасатели. Один из них снял с брюк ремень, чтобы перетянуть мне руку. Затем прибыли врачи "скорой". Спасатели хотели разрезать машину, чтобы достать мою руку, которую затянуло выше локтя, но владелец прачечной запретил это делать. Руку удалось освободить только через час", – поделилась потерпевшая. Женщину сразу госпитализировали в больницу, сделали две операции, но руку спасти не удалось", – сообщает издание.

Как сообщалось ранее, согласно данным сайта ukrainianpeopleleaks.com каждые 30 секунд в поисках работы за рубежом страну покидает один украинец.

Теги: Новости Украины Трудовое рабство Заробитчане
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не чиновники и не СБУ: кто потеряет больше всех, если контрабанду прикроют
сегодня, 13:00 Не чиновники и не СБУ: кто потеряет больше всех, если контрабанду прикроют
Сергій Фурса
Сенат США решил отследить миллиардное состояние Путина
сегодня, 12:01 Сенат США решил отследить миллиардное состояние Путина
Злой Одессит
Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
сегодня, 10:00 Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
Дмитро Гнап
Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця: докази
сегодня, 08:42 Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця: докази
Дмитро Снєгирьов
Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
8 августа, 22:01 Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
Наталія Заболотна
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Настоящие" россияне: украинские военные рассказали, кто воюет на стороне оккупантов
 1 августа , 21:15
Сумасшедший триллер: венгры и португальцы сыграли в надрезультативную ничью
 22 июня 2016 , 20:54
Форвард Динамо прокомментировал возвращение в Киев и стартовый матч в Лиге чемпионов
 25 июля 2017 , 23:15
Мошенник "продал" одну машину 80 покупателям и заработал на этом $9.8 миллионов
 3 августа , 16:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук