Украинка, потерявшая руку на заработках в Польше, рассказала, что на самом деле произошло, – СМИ

В январе украинка Елена Романенко лишилась руки, работая в прачечной в поселке Любонь в Польше.

Самое страшное то, что больших травм можно было избежать, если бы владелец прачечной не запретил спасателям разрезать машину болгаркой. Мужчина хотел сохранить технику.

Об этом Елена рассказала в своем видеообращении в YouTube, сообщает "Обозреватель".

По ее словам, после двух недель поисков работы ей удалось устроиться в прачечную. "Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. Так часто, что нас перекидывали с одной машины на другую".

Елена вспоминает, что когда одну простынь затянуло в машину, она стала вытаскивать ее рукой. Но машина стала затягивать и саму девушку.

"Я сильно кричала. Ко мне сразу подбежала полька и двое украинок. Женщина-бригадир ни разу не подошла. Минут через 20 приехали спасатели. Один из них снял с брюк ремень, чтобы перетянуть мне руку. Затем прибыли врачи "скорой". Спасатели хотели разрезать машину, чтобы достать мою руку, которую затянуло выше локтя, но владелец прачечной запретил это делать. Руку удалось освободить только через час", – поделилась потерпевшая. Женщину сразу госпитализировали в больницу, сделали две операции, но руку спасти не удалось", – сообщает издание.

Как сообщалось ранее, согласно данным сайта ukrainianpeopleleaks.com каждые 30 секунд в поисках работы за рубежом страну покидает один украинец.