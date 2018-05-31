Украинка превращает куклы Барби в произведения искусства: впечатляющий результат

В мире нереалистичных стандартов и манипуляций с фоторедакторами настоящая красота – это глоток свежего воздуха. Украинская художница Ольга Каменецкая также разделяет идею природной красоты и создает замечательные куклы, которые выглядят практически как настоящие.

Ольга начала перекрашивать куклы как хобби, но позже это превратилось в ее профессию. Она меняет игрушки таких известных брендов как Monster High или Barbies, и превращает их в совершенно новые, уникальные куклы, пишет Bored Panda.

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Девушка не только перерисовывает их, но и модифицирует формы кукол и работает с париками.

"Мне не нравится, когда новое лицо куклы является идеальным и безупречно симметричным, это делает его безжизненным", – рассказала Ольга.

"Я всегда умышленно оставляю дефект, который может быть не заметным для всех, но добавляет кукле невидимую харизму. Возможно, эта несовершенная красота – это сообщение, которое несут мои куклы", – говорит художница.

Допис, поширений Olga Kamenetskaya #VogueWorld (@oli.krolik) 29 Кві 2018 р. о 11:52 PDT

Допис, поширений Olga Kamenetskaya #VogueWorld (@oli.krolik) 23 Бер 2018 р. о 10:13 PDT