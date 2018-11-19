Украинка признана самой результативной баскетболисткой отбора на Евробаскет-2019

Капитан и лидер женской сборной Украины Алина Ягупова продолжает возглавлять рейтинг самых результативных баскетболисток отбора на Евробаскет-2019.

В пяти матчах квалификации Ягупова в среднем набирает 33,0 очка, реализуя 60% бросков со средней дистанции и 52,3% бросков из-за дуги, сообщает Федерация баскетбола Украины.

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Также Ягупова перед последним туром квалификации является наиболее эффективным игроком отбора: кроме 33,0 очка за игру в активе украинки 7,2 подбора, 4,0 передачи, 3,4 перехвата и 1,6 блок-шота, а ее средний рейтинг эффективности составляет 35, 4 балла – это лучший показатель отборочного турнира.

Интересно, что по перехватам Ягупова также в топе – теперь она вторая и уступает по этому статистическому показателю представительнице сборной Словении Еве Лисец, у которой 5 перехватов за игру.

Напомним, что сборную Украины ожидает последний решающий матч квалификации, который команда Горана Бошковича сыграет на выезде против Испании. Наши девушки имеют хорошие шансы на выход в финальную часть Еврбаскета, как одна из шести лучших команд среди тех, которые займут вторые места в восьми группах.



Противостояние Испания – Украина состоится 21 ноября. Начало – в 21:00.

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