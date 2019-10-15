Украинка решила загадку, над которой ученые размышляли 400 лет

34-летняя киевлянка Марина Вязовская первой решила математическую загадку, которую ученые со всего мира пытались разгадать в течение 400 лет.

По информации "ШоТам", украинка развязала уравнение, решающее, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкивающиеся друг от друга.

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Марине для разгадки понадобилось всего два года, что стало настоящей сенсацией в мире науки.

Что известно о Марине Вязовской?

Женщина родилась в Киеве. Там закончила Естественно-научный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Позже поехала учиться в Германию.



В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины, а в 2013 году стала доктором естественных наук в Боннском университете, что в Германии. Кроме этого, Марина является владелицей самой престижной математической награды мира – премии Салема.



Сейчас ученая проживает в Швейцарии и работает в Швейцарском федеральном технологическом институте.