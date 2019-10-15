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      Украинка решила загадку, над которой ученые размышляли 400 лет

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      Марина Вязовская
      Марина Вязовская / theukrainians.org

      34-летняя киевлянка Марина Вязовская первой решила математическую загадку, которую ученые со всего мира пытались разгадать в течение 400 лет.

      По информации "ШоТам", украинка развязала уравнение, решающее, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкивающиеся друг от друга.

      К слову: Украинка попала в престижный рейтинг инноваторов до 35 лет: она создает ДНК-зоопарк

      Марине для разгадки понадобилось всего два года, что стало настоящей сенсацией в мире науки.

      Что известно о Марине Вязовской?
      Женщина родилась в Киеве. Там закончила Естественно-научный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Позже поехала учиться в Германию.

      В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины, а в 2013 году стала доктором естественных наук в Боннском университете, что в Германии. Кроме этого, Марина является владелицей самой престижной математической награды мира – премии Салема.

      Сейчас ученая проживает в Швейцарии и работает в Швейцарском федеральном технологическом институте.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Наука
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