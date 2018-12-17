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      Украинка Рябова завоевала бронзу самого длинного ультрамарафона мира

      31 Читати новину українською
      Оксана Рябова
      Оксана Рябова

      Украинка Оксана Рябова завоевала бронзовую медаль в самом длинном пустынном ультрамарафоне мира – Meraas Al Marmoom Ultramarathon.

      За пять дней соревнований украинка преодолела 270 километров. Интересно, что в один из дней спортсменки должны пробежать целых 100 километров.

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      Отметим, что Рябова имела проблемы с коленом, но в итоге все же нашла в себе силы не только добраться до конечной отметки, но и стать на пьедестал почета. Интересно, что отрыв от четвертой ступени составил целых четыре часа.

      К сожалению, другой украинец Евгений Глива не смог пройти все этапы ультрамарафона, сойдя после первого. Однако решил принять участие в заключительном этапе в 50 км и одержал уверенную победу.

      Дистанцию в 50 км атлет из Сумской области преодолел за 4 часа 42 минуты и 58 секунд.

      Интересно, что этот ультрамарафон является самым длинным в мире. Его протяженность составляет 270 км, а призовой фонд этих соревнований составляет 80 тысяч долларов.

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      Теги: Спорт легкая атлетика
      Источник: 24 Канал
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