Украинка с детьми оказалась в эпицентре ужасного пожара в Калифорнии: жуткое видео

Украинка Элла Проценко оказалась в огненной ловушке калифорнийской пожара. Видео, на котором женщина с детьми в машине пыталась выбраться из пожара, набрало более 2 миллионов просмотров.

Об этом пострадала украинка сообщила в "Голосе Америки", говорится на странице программы в Facebook.

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От просмотра видео аж мурашки по коже – маленькие дети, ехавшие вместе с женщиной, оказались просто в эпицентре пожара. Они молились и просили помощи.

Пострадавшая украинка Элла Проценко рассказала, что все люди, которые ехали вместе с ней, оказались в вихре огня за три минуты до того, как туда прибыли пожарные и полиция.

Лесные пожары в Калифорнии

"Ветер был невероятно сильный, а огонь распространялся за секунды. Он был с одной стороны горы и через несколько минут пересек огромную трассу в 5 полос на противоположную сторону", – сказала потерпевшая.

Мы оказались в эпицентре пожара, и тогда я поняла, что мы в ловушке. Я очень сильно боялась за моих детей. В такие моменты возникает миллион мыслей. Ты едешь и понимаешь, что боишься. Я реально почувствовала вкус смерти и страшное ощущение, что мои дети погибнут сейчас,

– ответила Элла.

Украинка рассказала, что когда на машину упали искры от огня, она собралась с духом и решила, что должна спасти свои детей, ведь ответственность за их жизни – на ней.

"Я принял решение поехать против "течения" пожара. Я показывала другим машинам, чтобы они разворачивались и ехали в обратную сторону, там нельзя было проехать", – добавила Элла Проценко.

Видео украинкой, которая оказалась с детьми в эпицентре калифорнийского пожара

Напомним, 8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Были эвакуированы десятки тысяч человек, однако не обошлось без жертв. Огонь уничтожил несколько тысяч зданий и пока известно о гибели 42 жителей штата.