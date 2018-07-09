Украинка с рекордом победила на чемпионате Европы по легкой атлетике: видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с рекордом выиграла чемпионат Европы (U-18) в венгерском Дьери.

Магучих завоевала золото в прыжках в высоту и результатом 1,94 м украинка установила новый рекорд чемпионатов Европы в своем возрасте.

Читайте также: Украинец Кохан побил рекорд чемпионатов мира

Свой путь к победе Ярослава начала с высоты 1,79 м, которую взяла с первой попытки. Также первыми прыжками она осилила высоты 1,83 и 1,86 м. Собственно, последняя высота уже гарантировала украинке золото, поскольку серебряный призер – финка Джессика Кяхяря, хоть и взяла 183 см с первой попытки, установив личный рекорд, с высотой 186 см не справилась вообще.

Another star in the making!



Ukraine's Yaroslava Mahuchikh, 16, cleared a championship record of 1.94m on her third attempt in the high jump final.



Mahuchikh also came within one centimetre of the long-standing world age-16 best held by Marina Kuptsova. pic.twitter.com/ymmjeS3pV9 — European Athletics (@EuroAthletics) 8 липня 2018 р.

Магучих покорила планку на высоте 1,94 м, что является новым рекордом чемпионатов Европы (U-18). Действующим мировым рекордом в этой дисциплине является результат в 1,96 м.

Для Украины это была четвертая медаль на юниорском чемпионате Европы: "сине-желтая" сборная закончила выступления с тремя золотыми и одной серебряной медалями.