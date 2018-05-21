Украинка с шарфом "Динамо" поднялась на высоту 8300 метров: видео

Первая украинка на Эвересте и болельщица "Динамо" с 19-летним стажем Ирина Галай поднялась с шарфом киевского клуба на высоту 8300 метров.

В апреле Ирина начала свою экспедицию без кислорода на гору Лходзе (8516 высота метров – четвертая в мире).

"Рада, что "Динамо" закончило сезон победой над "Шахтером". А то, что не удалось избежать неудач по ходу сезона – так они есть у каждого. Я тоже с первой попытки не поднялась на Лходзе – испортилась погода. Ночь в лагере 4 (высота 7700 м) вспоминаю как страшный сон – мы устанавливали палатку при нереальном ветре и температуре -30 градусов. Теперь жду хорошую погоду и надеюсь все таки подняться на Лходзе", – рассказала Ирина Галай в комментарии из лагеря в горах.

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Ирина Галай на высоте 8300 метров с шарфом "Динамо"

Напомним, свою экспедицию Ирина решила посвятить юбилею "Динамо".