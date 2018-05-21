18:26
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Украинка с шарфом "Динамо" поднялась на высоту 8300 метров: видео

35 Читати новину українською
Ирина Галай на одной из вершин
Ирина Галай на одной из вершин

Первая украинка на Эвересте и болельщица "Динамо" с 19-летним стажем Ирина Галай поднялась с шарфом киевского клуба на высоту 8300 метров.

В апреле Ирина начала свою экспедицию без кислорода на гору Лходзе (8516 высота метров – четвертая в мире).

"Рада, что "Динамо" закончило сезон победой над "Шахтером". А то, что не удалось избежать неудач по ходу сезона – так они есть у каждого. Я тоже с первой попытки не поднялась на Лходзе – испортилась погода. Ночь в лагере 4 (высота 7700 м) вспоминаю как страшный сон – мы устанавливали палатку при нереальном ветре и температуре -30 градусов. Теперь жду хорошую погоду и надеюсь все таки подняться на Лходзе", – рассказала Ирина Галай в комментарии из лагеря в горах.

Читайте также: "Шахтер" узнал имена возможных соперников в Лиге чемпионов

Ирина Галай на высоте 8300 метров с шарфом "Динамо"

Напомним, свою экспедицию Ирина решила посвятить юбилею "Динамо".

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук