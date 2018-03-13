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Украинка самостоятельно переклеила фото в паспорте и пыталась въехать с ним в Крым

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Украинка самостоятельно переклеила фото в паспорте и пыталась въехать с ним в Крым
Украинка самостоятельно переклеила фото в паспорте и пыталась въехать с ним в Крым / Фото из открытых источников

Пограничники Бердянского отряда в контрольном пункте "Чонгар" обнаружили гражданку Украины, которая самостоятельно переклеила фото в паспорте и пыталась въехать с ним в Крым.

Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

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"Вчера в контрольном пункте "Чонгар" пограничники Бердянского отряда обнаружили в паспортном документе гражданки Украины, которая направлялась в Крым, переклеенное фото. Военнослужащие установили, что паспорт принадлежит гражданке, но фото она переклеила самостоятельно, не обращаясь в компетентные органы, что является нарушением", – говорится в сообщении.

Пограничники сообщили о происшествии представителям Национальной полиции и составили соответствующие административные документы.

Отмечается, что только за прошедшую неделю пограничники зафиксировали два случаая подделки документов, а с начала года обнаружили восемь таких фактов.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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