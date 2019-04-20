Украинка сделала из серебра более полусотни пород собак: захватывающие фото

Ювелир Ирина Гальченко сделала из серебра образцы более полусотни пород собак и установила рекорд Украины. Замысел уже стал новым ювелирным брендом, с которым украинка хочет познакомить мир.

Мастерица не доверяет компьютеру и 3D-принтерам. Каждое животное рисует вручную, далее еще девять этапов работы. И несколько секретных, например, способ создания серебряной шерсти.

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Для воплощения максимальной портретной схожести мастерица даже создала специальные инструменты. Перед тем, как приступить к делу, тщательно изучает каждую породу и консультируется с кинологами.

Смотрите фото впечатляющих работ ювелира из Харькова:

"Хочется сделать, если не все породы собак, то максимальное количество. И подать заявку на рекорд Гиннеса", – рассказала рекордсменка Украины Ирина Гальченко.

Ручная работа из серебра

Для осуществления мечты Ирины понадобится не один год, ведь впереди еще около 450 пород.

Украшение из серебра