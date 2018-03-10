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Украинка сделала стильную фотосессию сестре Ким Кардашян: первое фото

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Кайли Дженнер снялась в фотосессии украинки
Кайли Дженнер снялась в фотосессии украинки

Младшая сестра Ким Кардашян и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер опубликовала стильное фото на странице в Instagam.

На фото популярная американка нежно позирует в белой футболке, легко подняв руки вверх и собрав волосы на одну сторону. Фотографию сделали на темном фоне, поэтому загоревшая Кайли Дженнер роскошно выглядела в кадре.

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Поклонники 20-летней знаменитости не скрывали восторга от фото. Пользователи социальной сети даже назвали фотографию лучшей в фотогалерее Кайли Дженнер.

Как оказалось, снимок сделала украинский фэшн-фотограф Саша Самсонова, которая долгое время живет в Лос-Анджелесе. Кайли Дженнер не впервые сотрудничает с украинкой. Работы Саши Самсоновой, на которых позирует сестра Ким Кардашян, часто появляются на Instagram-странице звезды.

women’s day

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Напомним, что Кайли Дженер является младшей сестрой звезды реалити-шоу Ким Кардашян. 1 февраля 2018 года Кайли Дженнер родила первого ребенка – дочь Сторми. В течение беременности звезда это скрывала. Впоследствии она впервые показала милое фото Сторми. Отцом первенца является 25-летний американский рэпер Трэвис Скотт.

Теги: LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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