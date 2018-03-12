Украинка снялась для известного бренда косметики: фото
Украинка Настя Бобровская, которая сейчас живет и работает в Нью-Йорке, снялась в новой рекламной кампании одного из самых популярных современных косметических брендов Milk Makeup.
Кампания посвящена выходу нового продукта – Holographic Face Gloss, который можно использовать и как тени для век, и как хайлайтер, и как блеск для губ.
Настя Бобровская для Milk Makeup
Этот продукты создает голографический эффект с лиловым оттенком.
Стоит отметить, что Бобровская раньше снималась для бренда Glossier.
Настя Бобровская снималась для Glossier: видео
Источник: 24 Канал
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