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Украинка создает удивительные картины из еды: фото

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Работа Дарьи Косар
Работа Дарьи Косар / Фото из Іnstagram

Украинский дизайнер и фотограф Дарья Косар создает картины из фруктов, макарон, приправ и других продуктов.

Дарья имеет большую армию поклонников в Instagram (более 40 тысяч подписчиков) и YouTube.

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К девушке пришел успех после того, как американская компания для продвижения нового альбома певицы Кэти Пeрри заказывала ее портрет из белого и черного шоколада и фруктов.

"Я не воспринимала свое хобби серьезно до тех пор, пока не получила первое коммерческое предложение. Затем второе, третье. Сейчас я очень счастлива и благодарна миру за то, что у меня есть возможность творить и работать в свое удовольствие!"рассказывает Косар.

Теги: Новости Украины LifeStyle Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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