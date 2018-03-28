Украинка создает удивительные картины из еды: фото

Украинский дизайнер и фотограф Дарья Косар создает картины из фруктов, макарон, приправ и других продуктов.

Дарья имеет большую армию поклонников в Instagram (более 40 тысяч подписчиков) и YouTube.

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К девушке пришел успех после того, как американская компания для продвижения нового альбома певицы Кэти Пeрри заказывала ее портрет из белого и черного шоколада и фруктов.

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 29 Кві 2017 р. о 7:22 PDT

"Я не воспринимала свое хобби серьезно до тех пор, пока не получила первое коммерческое предложение. Затем второе, третье. Сейчас я очень счастлива и благодарна миру за то, что у меня есть возможность творить и работать в свое удовольствие!" – рассказывает Косар.

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 19 Кві 2017 р. о 9:57 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 14 Бер 2017 р. о 3:26 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 14 Лют 2018 р. о 7:10 PST

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 15 Бер 2018 р. о 1:34 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 29 Жов 2017 р. о 8:49 PDT

Допис, поширений D A R Y N A K O S S A R (@darynakossar) 26 Січ 2017 р. о 4:14 PST