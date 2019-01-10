Украинка стала лучшей пара-пауерлифтершей мира

Международной федерацией пара-пауэрлифтинга Марьяна Шевчук признана "лучшим пауэрлифтером 2018 года". Залогом номинации на этот титул стало ее рекордное выступление на чемпионате Европы в г. Берк-сюр-Мэр, Франция, где украинская спортсменка, подняв 130,5 кг среди женщин в весовой категории до 55 кг, получила золотую медаль и триумфально побила рекорд мира.

Соответствующее голосование за лучшего пауэрлифтера было проведено в сетях Facebook, Twitter и Instagram Международной федерации пара-пауэрлифтинга, и наша 22-х летняя спортсменка вышла на высшую ступень с наибольшим количеством голосов на всех страницах социальных сетей, сообщили в Национальном комитете спорта инвалидов Украины.

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Второе место в голосовании занял колумбиец Кастанеда, третье – спортсмен из Ирана Сиаманд Рахман. Интересно, что Марьяна Шевчук – единственная из женщин, кто был номинирован на этот почетный титул.

Стоит напомнить, что Марьяна Шевчук в 2018 году уже получила титул лучшей спортсменки Европы по определению Международной федерации пара-пауэрлифтинга, а теперь – лучшей спортсменки 2018 года в пауэрлифтинге.

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