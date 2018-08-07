Украинка Старикова выиграла второе серебро на ЧЕ-2018 по велотреку

Украинская велогонщица Алена Старикова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в индивидуальной велотрековой гонке на время (гит).

Старикова показала второе время – 53.582 секунды, уступив россиянке Дарье Шмелевой.

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Это вторая серебряная награда для Елены Стариковой и третья для сборной Украины по велотреку. Раньше она в паре с Любовью Басовой выиграла серебро в командном спринте на велотреке. Для Елены это дебютные медали на континентальных первенствах.

Напомним, что чемпионат Европы по велотреку проходит в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта.

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