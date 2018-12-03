Украинка Старикова завоевала золото Кубка мира, победив двух чемпионок мира

Обладательница двух серебряных медалей чемпионата Европы, 22-летняя украинка Елена Старикова, завоевала две медали на этапе Кубка мира по велотреку в Берлине.

Сначала в спринте Старикова заняла третье место. Украинка уступила только в полуфинале россиянке Анастасии Войновой. Но в малом финале украинка завоевала бронзу, одолев другую представительницу России, действующую чемпионку Европы в спринте, Дарью Шмелеву.

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Впоследствии Старикова сумела завоевать золото в гите – гонке со стартом с места на 500 метров, где велосипедисты стартуют отдельно, и их задача заключается в том, чтобы показать наименьшее время на дистанции. Время украинки составило 33,210 секунды.



Елена Старикова выиграла золото и бронзу на этапе Кубка мира по велотреку

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