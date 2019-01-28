Украинка Терлюга завоевала золото самых престижных соревнований по каратэ в Париже

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала первой на этапе Karate1 Premier League в столице Франции. Также бронзовую медаль стране принес Станислав Горуна.

На пути к полуфиналу Анжелика Терлюга победила представительниц Эстонии (3-0), США (5-3) и Японии (6-0). Еще одну японку Фумико Ишихай одесситка прошла по дополнительным показателям (0-0). В финале Анжелика выиграла у полячки Дороти Банашчик со счетом 4-0.

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Анжелика Терлюга завоевала золото на этапе Karate1 Premier League в Париже // Facebook

Станислав Горуна по ходу турнира выиграл у представителей России (3-0), Сербии (2-1) и Нидерландов (2-2). В полуфинале наш боец проиграл победителю турнира японцу Кену Нишимура со счетом 0:3.

В конце ноября 2018 года Анжелика Терлюга возглавила мировой рейтинг WKF в категории до 55 кг.

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