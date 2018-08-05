Украинка в драматичной борьбе завоевала бронзу на ЧЕ-2018 по гребле

Украинская гребчиха Диана Дымченко выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы в Глазго.

В женской одиночке украинская спортсменка вышла в финал напрямую, избежав утешительных заездов. Финальный заезд Диана начала с плохого старта, однако потом смогла выйти на вторую позицию и лишь на финишной прямой проиграла борьбу за вторую строчку австрийке Магдалене Лобниг.

Читайте также: Украинцы завоевали еще две медали Чемпионата Европы по летним видам спорта

Судьбу серебра определял фотофиниш: Дымченко довольствовалась бронзой, а Лобниг выиграла серебро. Победительницей стала швейцарка Жаннин Гмелин. Для 28-летней Дианы Дымченко это первая медаль на чемпионатах Европы.

Напомним, что эта медаль стала второй для Украины на чемпионате Европы в Глазго. Украинская женская парная четверка в составе Дарины Верхогляд, Елены Буряк, Анастасии Коженковой и Евгении Довгодько выиграла серебро, уступив в финале лишь четверке из Польши.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24