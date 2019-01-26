Украинка Завацкая с победы стартовала на турнире WTA в России, Калинина – выбыла

Украинка Катарина Завацкая одержала победу в первом раунде квалификации турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Украинская теннисистка победила Терезу Смиткову, занимающую 136 место в мировом рейтинге, со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

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Матч длился 1 час 55 минут. За это время Завацкая сделала 1 эйс, 5 брейков и допустила 5 двойных ошибок. На счету Смитковой 4 подачи навылет, 3 из 8 реализованных брейк-поинтов и 5 ошибок при вводе мяча в игру.

Другая украинка Ангелина Калинина не смогла выйти во второй круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге, в первом раунде уступив швейцарке Белинде Бенчич, что занимает 49 место в мировом рейтинге, со счетом 2:6, 1:6.

Матч длился 59 минут. За это время Бенчич совершила 2 эйса, 5 брейков и допустила 1 непринужденную ошибку. На счету Калининой 3 подачи навылет, 1 из 3 реализованный брейк-поинт и 4 ошибки при вводе мяча в игру.

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Во втором круге квалификации турнира в Санкт-Петербурге Катарина Завацкая сыграет против Кэти Болтер из Великобритании.

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