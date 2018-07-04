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Украинка завоевала серебро на международном турнире в Венгрии

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Наталья Стребкова
Наталья Стребкова

Серебряный призер чемпионата мира U-23 Наталья Стребкова заняла второе место на турнире Gyulai Istvаn Memorial, который проходил в Венгрии.

Об этом информирует официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Украинка участвовала в беге на 3000 метров с препятствиями и установила свой новый личный рекорд - 9.41,31 минуты. Этот результат стал вторым на соревнованиях. Скорее пробежала лишь эфиопка Войншет Анса – 9.40,89 минуты.

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В свою очередь, Андрей Проценко занял восьмое место по прыжкам в высоту (2,22 м). Победил катарец Мутаз Эсса Баршим. Он повторил лучший результат сезона, с третьей попытки преодолев 2,40 м, после чего штурмовал высоту нового мирового рекорда (2,46 м), но планка не устояла.

В секторе для метания молота зрители увидели очередное противостояние поляков, в результате которого был показан новый лучший результат сезона. Войцех Новицки победил с результатом 81,85 м, а Павел Файдек был вторым (81,14 м).

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Лучший результат сезона в мире установила и эфиопка Гензебе Дибаба, преодолев одну милю за 4.24,29 минут. С 12,92 Сергей Шубенков возглавил мировой топ-лист сезона в беге на 110 метров с барьерами.

Отметим, что до этого Стребкова становилась второй на турнире во французском Эрувилле.

Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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