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      Украинка завоевала второе место на международных соревнованиях

      28 Читати новину українською
      София Яремчук
      София Яремчук / flalo.lviv.ua

      Спортсменка из Украины София Яремчук заняла второе место на международных соревнованиях по бегу по шоссе Atleticom We Run Rome 10 km, которые произошли в Италии.

      Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины на своем сайте.

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      София преодолела дистанцию за 33,34 минуты, а в соревнованиях победила Лона Чемтай Салпетер, которая представляет Израиль. Ее результат стал лучше, чем у украинки на 1,88 минуты и составил 31,46 минуты. Третье место заняла итальянка Мария Кьяра Каскавилья, которая финишировала с результатом в 34,22 минуты.

      Софія Яремчук посіла друге місце у змаганнях з бігу
      София Яремчук заняла второе место в соревнованиях по бегу

      Зато в соревнованиях среди мужчин быстрее всех дистанцию в 10 километров преодолел итальянец Даниэле Меуччи. Он сделал это всего за 29,05 минуты. А вот чемпион Европы в беге на 3000 метров с препятствиями Меидин Мехисси занял пятое место в этих соревнованиях. Его результат – 29,33 минуты.

      К слову, 17 декабря 2018 года украинка Оксана Рябова получила бронзовую медаль в самом длинном пустынном ультрамарафоне мира – Meraas Al Marmoom Ultramarathon. За пять дней соревнований украинка преодолела 270 километров. Интересно, что в один из дней спортсменки должны пробежать целых 100 километров.

      Теги: Спорт Новости Украины легкая атлетика
      Источник: 24 Канал
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