Украинка завоевала второе место на международных соревнованиях

Спортсменка из Украины София Яремчук заняла второе место на международных соревнованиях по бегу по шоссе Atleticom We Run Rome 10 km, которые произошли в Италии.

Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины на своем сайте.

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София преодолела дистанцию за 33,34 минуты, а в соревнованиях победила Лона Чемтай Салпетер, которая представляет Израиль. Ее результат стал лучше, чем у украинки на 1,88 минуты и составил 31,46 минуты. Третье место заняла итальянка Мария Кьяра Каскавилья, которая финишировала с результатом в 34,22 минуты.



София Яремчук заняла второе место в соревнованиях по бегу

Зато в соревнованиях среди мужчин быстрее всех дистанцию в 10 километров преодолел итальянец Даниэле Меуччи. Он сделал это всего за 29,05 минуты. А вот чемпион Европы в беге на 3000 метров с препятствиями Меидин Мехисси занял пятое место в этих соревнованиях. Его результат – 29,33 минуты.

К слову, 17 декабря 2018 года украинка Оксана Рябова получила бронзовую медаль в самом длинном пустынном ультрамарафоне мира – Meraas Al Marmoom Ultramarathon. За пять дней соревнований украинка преодолела 270 километров. Интересно, что в один из дней спортсменки должны пробежать целых 100 километров.