Украинки Анна Охота и Мария Бова завоевали серебряные медали на чемпионате мира по боксу

Сразу две украинки – Анна Охота и Мария Бова – завоевали серебряные медали Чемпионата мира по боксу среди женщин

В финале в весовой категории до 48 килограммов Анна Охота уступила пятикратной чемпионке мира и призеру Олимпийских игр Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте из Индии.

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Что касается Марии Бовы, то она тоже проиграла свой финальный поединок в весовой категории до 64 килограмм – китаянке Дань Доу по решению судей.

Напомним, Чемпионат мира по боксу среди женщин происходит в индийском Нью-Дели.