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      Украинки Анна Охота и Мария Бова завоевали серебряные медали на чемпионате мира по боксу

      14 Читати новину українською
      Анна Охота
      Анна Охота / journalist.today

      Сразу две украинки – Анна Охота и Мария Бова – завоевали серебряные медали Чемпионата мира по боксу среди женщин

      В финале в весовой категории до 48 килограммов Анна Охота уступила пятикратной чемпионке мира и призеру Олимпийских игр Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте из Индии.

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      Что касается Марии Бовы, то она тоже проиграла свой финальный поединок в весовой категории до 64 килограмм – китаянке Дань Доу  по решению судей.

      Напомним, Чемпионат мира по боксу среди женщин происходит в индийском Нью-Дели.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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