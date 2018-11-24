Украинки Анна Охота и Мария Бова завоевали серебряные медали на чемпионате мира по боксу
Сразу две украинки – Анна Охота и Мария Бова – завоевали серебряные медали Чемпионата мира по боксу среди женщин
В финале в весовой категории до 48 килограммов Анна Охота уступила пятикратной чемпионке мира и призеру Олимпийских игр Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте из Индии.
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Что касается Марии Бовы, то она тоже проиграла свой финальный поединок в весовой категории до 64 килограмм – китаянке Дань Доу по решению судей.
Напомним, Чемпионат мира по боксу среди женщин происходит в индийском Нью-Дели.
Источник: 24 Канал
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