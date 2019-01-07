Украинки Цуренко и Костюк установили личный рекорд в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Леся Цуренко стала четвертой украинкой, которой удалось войти в число 25 сильнейших теннисисток в классификации WTA. Лучший результат Натальи Медведевой – 23 строка, у Алены Бондаренко – 19-я, в Элина Свитолина – 3.

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Рекорд в обновленном рейтинге Цуренко обеспечил выход в ее дебютный в карьере финал на турнирах серии "Премьер" в Брисбене. В решающем матче Леся потерпела поражение от пятой сеяны Плишковой из Чехии.

Элина Свитолина провалила защиту титула в Брисбене и опустилась на шестое место, пропустив вперед Наоми Осаку и Слоан Стивенс.

С новым рекордом эту неделю также начинает Марта Костюк – 116 место.

Украинские теннисистки в топ-200 рейтинга WTA

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